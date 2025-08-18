«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области, а также атаковали три бригады в районе четырех населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
«Запад» улучшил тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Дорошовка, Купянск, Новоосиново Харьковской области, Петровское ЛНР, Среднее, Колодези и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе достигли 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: три танка, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, боевую машину РСЗО «Град», семь станций РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» противостоят противнику в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
«Противник потерял свыше 245 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, и склад горючего», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 415 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеевка, Вороное, Запорожское, Новопетровское Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области.
Потери украинской стороны в течение суток: до 235 боевиков, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
«Днепр» продвинулся в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области.
ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ, радиолокационную станцию RADA и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили 16 единиц автомобильной техники и до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, а также нанесли поражение центру подготовки операторов БПЛА, складам горюче-смазочных материалов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 141 БПЛА самолетного типа.