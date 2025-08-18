Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 18 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 18 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области, а также атаковали три бригады в районе четырех населенных пунктов Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

«Запад» улучшил тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Дорошовка, Купянск, Новоосиново Харьковской области, Петровское ЛНР, Среднее, Колодези и Кировск ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: три танка, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, боевую машину РСЗО «Град», семь станций РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» противостоят противнику в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

«Противник потерял свыше 245 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, и склад горючего», — сообщает Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 415 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеевка, Вороное, Запорожское, Новопетровское Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области.

Потери украинской стороны в течение суток: до 235 боевиков, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

«Днепр» продвинулся в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области.

ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ, радиолокационную станцию RADA и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили 16 единиц автомобильной техники и до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, а также нанесли поражение центру подготовки операторов БПЛА, складам горюче-смазочных материалов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 141 БПЛА самолетного типа.

