Трофейный M113 с флагами России и США замечен в боях на Запорожском направлении. Видео

На Запорожском направлении замечен трофейный американский бронетранспортер с флагами России и США.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военнослужащие задействовали в боях на Запорожском направлении трофейный американский бронетранспортер M113, который был отбит у ВСУ. На бронемашине развеваются флаги России и США. Соответствующие кадры опубликовал военный корреспондент RT Влад Андрица.

Видео с БТР было передано военкору российскими танкистами из 70-го мотострелкового полка. Они действуют в районе села Малая Токмачка, на участке, известном как «мертвая зона». Эта местность, расположенная в низине, представляет собой сплошные поля, практически лишенные естественных укрытий и строений. Такие условия делают ее крайне опасной для перемещения личного состава и техники, поскольку обзорность для обеих сторон максимальна. Именно поэтому здесь наблюдается особенно интенсивная и беспощадная война дронов.

По информации танкистов, отбитую у Вооруженных сил Украины машину удалось «починить и оживить». После ремонта она была вновь введена в строй и теперь активно используется российскими войсками при выполнении боевых задач.

Видео не осталось без внимания украинской стороны. В частности, Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил глубокое возмущение по поводу использования российскими военными американской символики на трофейном БТР. Он назвал это демонстрацией «максимального нахальства».