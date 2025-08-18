Трофейный M113 с флагами России и США замечен в боях на Запорожском направлении. Видео

Видео с БТР было передано военкору российскими танкистами из 70-го мотострелкового полка. Они действуют в районе села Малая Токмачка, на участке, известном как «мертвая зона». Эта местность, расположенная в низине, представляет собой сплошные поля, практически лишенные естественных укрытий и строений. Такие условия делают ее крайне опасной для перемещения личного состава и техники, поскольку обзорность для обеих сторон максимальна. Именно поэтому здесь наблюдается особенно интенсивная и беспощадная война дронов.