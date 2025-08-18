ВС России поразили пункт дислокации ВСУ авиабомбой

Министерство опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации подразделений ВСУ с применением ФАБ.
«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе населённых пунктов Мирноград и Иванполье в ДНР… В результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции — ред.) был уничтожен ПВД (пункт временной дислокации — ред.) 15 оброн НГУ (отдельной бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины) в Мирнограде», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в Иванполье ударом нескольких ФАБ-500 с УМПК были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ.