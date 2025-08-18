Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России поразили пункт дислокации ВСУ авиабомбой

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска ударом авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

Министерство опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации подразделений ВСУ с применением ФАБ.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе населённых пунктов Мирноград и Иванполье в ДНР… В результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции — ред.) был уничтожен ПВД (пункт временной дислокации — ред.) 15 оброн НГУ (отдельной бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины) в Мирнограде», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Иванполье ударом нескольких ФАБ-500 с УМПК были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ.