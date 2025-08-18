ВС РФ ударили ФАБ по ВСУ в Мирнограде и Иванполье в ДНР

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Мирноград (стар. Димитров) и Иванполье в ДНР. Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов с применением авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ. В результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК был уничтожен пункт временной дислокации 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в Мирнограде. В Иванполье ударом нескольких ФАБ-500 с УМПК были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 100 отдельной мотострелковой бригады ВСУ», — сообщили там, отметив, что уничтожение военных объектов противника было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.