Благодарить, надеть пиджак: Лидеры ЕС проинструктировали Зеленского, как вести себя с Трампом

NBC: Лидеры ЕС инструктировали Зеленского, как вести себя с президентом США.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом вёл себя в соответствии с указаниями, полученными накануне от лидеров ЕС. Об этом информирует телеканал NBC.

Среди прочего, Зеленскому подсказали, что он должен поблагодарить американского лидера за поставки оружия и дипломатические усилия по урегулированию конфликта и передать письмо от Елены Зеленской для Мелании Трамп. Ну, и надеть пиджак. Более других в натаскивании Зеленского усердствовал британский премьер Кир Стармер, сказано в сюжете.

Журналисты отмечают, что Зеленский внял увещеваниям евросоюзников. Во всяком случае, он был в пиджаке и высказал благодарность Трампу «более десяти раз». В том числе он поблагодарил Трампа и за карту с утраченными территориями Украины, которая была выставлена в Овальном кабинете во время встречи.

После переговоров с Зеленским и лидерами ЕС Трамп пришёл к выводу, что возможность урегулирования на Украине станет понятна через одну-две недели.

Главные заявления Трампа и Зеленского в Белом доме сайт KP.RU собрал здесь.

