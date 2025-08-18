Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом вёл себя в соответствии с указаниями, полученными накануне от лидеров ЕС. Об этом информирует телеканал NBC.
Среди прочего, Зеленскому подсказали, что он должен поблагодарить американского лидера за поставки оружия и дипломатические усилия по урегулированию конфликта и передать письмо от Елены Зеленской для Мелании Трамп. Ну, и надеть пиджак. Более других в натаскивании Зеленского усердствовал британский премьер Кир Стармер, сказано в сюжете.
Журналисты отмечают, что Зеленский внял увещеваниям евросоюзников. Во всяком случае, он был в пиджаке и высказал благодарность Трампу «более десяти раз». В том числе он поблагодарил Трампа и за карту с утраченными территориями Украины, которая была выставлена в Овальном кабинете во время встречи.
После переговоров с Зеленским и лидерами ЕС Трамп пришёл к выводу, что возможность урегулирования на Украине станет понятна через одну-две недели.
