Он хочет всё: Зеленский обратился к Трампу с дерзким требованием

Зеленский дерзко потребовал от Трампа все возможные гарантии.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский потребовал предоставить Украине все возможные гарантии безопасности. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне, передаёт АР.

Именно так ответил Зеленский на вопрос журналиста, который поинтересовался, предпочтёт ли он получить в качестве гарантии безопасности для Украины американские войска, вооружение или разведывательные данные.

«Всё», — сказал Зеленский, добавив, что гарантии со стороны «больших стран» должны стать частью обеспечения безопасности Украины, которая, кроме того, должна иметь «сильную армию».

Напомним, Зеленский находится в Вашингтоне, где провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта. После этого Трамп побеседовал с лидерами стран ЕС.

Ранее западные СМИ писали, что власти США недовольны нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом.

Тем временем Украина решила пойти на хитрость ради обмена территориями. Подробности здесь на KP.RU.

