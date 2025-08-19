Он хочет всё: Зеленский обратился к Трампу с дерзким требованием

Владимир Зеленский потребовал предоставить Украине все возможные гарантии безопасности. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне, передаёт АР.
Именно так ответил Зеленский на вопрос журналиста, который поинтересовался, предпочтёт ли он получить в качестве гарантии безопасности для Украины американские войска, вооружение или разведывательные данные.
«Всё», — сказал Зеленский, добавив, что гарантии со стороны «больших стран» должны стать частью обеспечения безопасности Украины, которая, кроме того, должна иметь «сильную армию».
Напомним, Зеленский находится в Вашингтоне, где провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта. После этого Трамп побеседовал с лидерами стран ЕС.
Ранее западные СМИ писали, что власти США недовольны нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом.
