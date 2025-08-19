Ричмонд
ЕС и США хотят разработать «сильные гарантии безопасности» для Украины

Фон дер Ляйен анонсировала разработку «сильных гарантий безопасности» для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз и Соединённые Штаты займутся разработкой «сильных гарантий безопасности» для Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Это важный момент для подготовки сильных гарантий безопасности для Украины для достижения долгосрочного и прочного мира», — написала политик в социальной сети Х после завершения встречи группы лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Трамп встретился с европейскими лидерами после того, как в Белом доме состоялся его разговор с Владимиром Зеленским. Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие европейские политики. При этом на совместном фото с Трампом лидеры ЕС не улыбались и не выглядели бодро.

При этом Зеленский обратился к Трампу с дерзким требованием, заявив, что Украина нуждается во всех возможных гарантиях безопасности, включая поставку вооружений, предоставление разведданных и задействование американских военных.

