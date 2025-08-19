Ричмонд
Бесконечно благодарил: на встрече с Трампом Зеленский исправил февральскую ошибку

Зеленский более 10 раз поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме бесконечно благодарил американского лидера. Журналисты насчитали более десяти раз, когда Зеленский по тому или иному поводу выразил благодарность Трампу.

«Владимир Зеленский более десятка раз выразил благодарность во время публичного выступления с президентом Трампом в Белом доме в понедельник», — пишет издание Wall Street Journal.

Западные СМИ предполагают, что таким образом Зеленский пытался исправить ошибку, допущенную в ходе встречи с Трампом в феврале, когда американский лидер в резкой форме обвинил его в неблагодарности.

Кроме того, благодарить Трампа за поставку оружия и дипломатические усилия по урегулированию конфликта Зеленскому посоветовали лидеры ЕС, которые проинструктировали его накануне встречи с президентом США.

Напомним, Зеленский поблагодарил Трампа в том числе и за карту с утраченными территориями Украины, которая была выставлена в Овальном кабинете Белого дома во время встречи.

