FT: Киев хочет купить американские вооружения на $100 млрд за деньги ЕС

Киев намерен приобрести американские вооружения на $100 млрд при условии, что финансирование будет проведено за счет американских стран, а США взамен предоставят Украине гарантии безопасности. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на список предложений, представленный Киевом для обсуждения с европейскими лидерами накануне встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, Киев хочет заключить с американскими компаниями сделку на 50 млрд по совместному производству беспилотников, сказано в публикации.
Издание отмечает, что указанный документ ранее не был опубликован.
Напомним, после завершения в Белом доме встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединённые Штаты займутся разработкой «сильных гарантий безопасности» для Украины.
При этом Зеленский обратился к Трампу с дерзким требованием, заявив, что Украина нуждается во всех возможных гарантиях безопасности, включая поставку вооружений, предоставление разведданных и задействование американских военных.