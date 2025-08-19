Ричмонд
FT: Киев хочет купить американские вооружения на $100 млрд за деньги ЕС

Украина готова приобрести вооружения у США на $100 млрд в обмен на гарантии безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Киев намерен приобрести американские вооружения на $100 млрд при условии, что финансирование будет проведено за счет американских стран, а США взамен предоставят Украине гарантии безопасности. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на список предложений, представленный Киевом для обсуждения с европейскими лидерами накануне встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Киев хочет заключить с американскими компаниями сделку на 50 млрд по совместному производству беспилотников, сказано в публикации.

Издание отмечает, что указанный документ ранее не был опубликован.

Напомним, после завершения в Белом доме встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединённые Штаты займутся разработкой «сильных гарантий безопасности» для Украины.

При этом Зеленский обратился к Трампу с дерзким требованием, заявив, что Украина нуждается во всех возможных гарантиях безопасности, включая поставку вооружений, предоставление разведданных и задействование американских военных.

