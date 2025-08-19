FT: Киев хочет купить американские вооружения на $100 млрд за деньги ЕС

Киев намерен приобрести американские вооружения на $100 млрд при условии, что финансирование будет проведено за счет американских стран, а США взамен предоставят Украине гарантии безопасности. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на список предложений, представленный Киевом для обсуждения с европейскими лидерами накануне встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.