Трамп назвал встречу с Зеленским и лидерами ЕС очень плодотворной

Президент США Дональд Трамп назвал прошедшую в Белом доме встречу с Владимиром Зеленским и группой лидеров стран ЕС очень плодотворной. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
«У меня состоялась очень плодотворная встреча», — написал Трамп, добавив, что прошло обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые страны ЕС предоставят при координации с США.
Напомним, Трамп встретился с европейскими лидерами после того, как в Белом доме состоялся его разговор с Владимиром Зеленским. Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие европейские политики.
После завершения в Белом доме встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединённые Штаты займутся разработкой «сильных гарантий безопасности» для Украины.
