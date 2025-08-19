Ричмонд
Трамп назвал встречу с Зеленским и лидерами ЕС очень плодотворной

Трамп оценил итоги встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал прошедшую в Белом доме встречу с Владимиром Зеленским и группой лидеров стран ЕС очень плодотворной. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

«У меня состоялась очень плодотворная встреча», — написал Трамп, добавив, что прошло обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые страны ЕС предоставят при координации с США.

Напомним, Трамп встретился с европейскими лидерами после того, как в Белом доме состоялся его разговор с Владимиром Зеленским. Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие европейские политики.

После завершения в Белом доме встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединённые Штаты займутся разработкой «сильных гарантий безопасности» для Украины.

Главные заявления Трампа и Зеленского в Белом доме сайт KP.RU собрал здесь.

