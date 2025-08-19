Трамп назвал встречу с Зеленским и лидерами ЕС очень плодотворной

Напомним, Трамп встретился с европейскими лидерами после того, как в Белом доме состоялся его разговор с Владимиром Зеленским. Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие европейские политики.