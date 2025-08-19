Ричмонд
Спешно сбежал: Зеленский отказался от интервью Fox News после встречи с Трампом

Fox News: Зеленский отменил интервью после встречи с Трапом и покидает Вашингтон.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский отменил интервью телеканалу Fox News. Об этом в прямом эфире сообщил ведущий телеканала Бред Байер после 45-минутного ожидания появления его в прямом эфире. По словам Байера, было запланировано специальное выступление Зеленского после встречи в Белом доме, однако украинская делегация отправилась в аэропорт.

«Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме. Они улетают», — сказал ведущий.

Напомним, президент США Дональд Трамп провёл встречу с Владимиром Зеленским, а после побеседовал с представителями ЕС. Трамп назвал эту встречу очень плодотворной, уточнив, что главной темой обсуждения были гарантии безопасности для Украины в рамках поиска путей для урегулирования конфликта.

Главные заявления Трампа и Зеленского в Белом доме сайт KP.RU собрал здесь.

Ранее Путин и Трамп встретились на Аляске для обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта. Подробнее о том, как прошла встреча и какие договорённости были достигнуты, читайте здесь на KP.RU.

