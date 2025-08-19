Спешно сбежал: Зеленский отказался от интервью Fox News после встречи с Трампом

Владимир Зеленский отменил интервью телеканалу Fox News. Об этом в прямом эфире сообщил ведущий телеканала Бред Байер после 45-минутного ожидания появления его в прямом эфире. По словам Байера, было запланировано специальное выступление Зеленского после встречи в Белом доме, однако украинская делегация отправилась в аэропорт.