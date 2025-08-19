Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского в течение двух недель

Мерц считает, что Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших двух недель.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение двух недель. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц после переговоров группы европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

«Американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель», — сказал Мерц журналистам после завершения встречи в Белом доме.

Канцлер добавил, что место встречи Путина и Зеленского будет согласовано позже, а после этой встречи Трамп пригласит их на трёхсторонние переговоры.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Сообщалось, что американский президент позвонил Путину, прервав встречу с европейскими лидерами.

Тем временем Трамп сообщил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше