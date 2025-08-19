Мерц заявил, что Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского в течение двух недель

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение двух недель. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц после переговоров группы европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.
«Американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель», — сказал Мерц журналистам после завершения встречи в Белом доме.
Канцлер добавил, что место встречи Путина и Зеленского будет согласовано позже, а после этой встречи Трамп пригласит их на трёхсторонние переговоры.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Сообщалось, что американский президент позвонил Путину, прервав встречу с европейскими лидерами.
Тем временем Трамп сообщил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского.