Зеленский отказался от требований перемирия для дальнейших переговоров с РФ

Украина больше не считает перемирие обязательным условием для переговоров с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Перемирие больше не является ключевым требованием Киева для дальнейших переговоров с Россией о путях мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Трансляцию общения с журналистами вёл офис Зеленского.

«Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Тем временем Трамп сообщил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского.

При этом канцлер ФРГ Мерц заявил, что Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что Украина отвергла предложение о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения. Западные СМИ сообщили, что киевский режим также не согласен со сделками, которые касаются территориальных уступок России.

Главные заявления Трампа и Зеленского в Белом доме сайт KP.RU собрал здесь.

