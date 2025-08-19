Зеленский отказался от требований перемирия для дальнейших переговоров с РФ

Перемирие больше не является ключевым требованием Киева для дальнейших переговоров с Россией о путях мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Трансляцию общения с журналистами вёл офис Зеленского.
«Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Тем временем Трамп сообщил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского.
При этом канцлер ФРГ Мерц заявил, что Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что Украина отвергла предложение о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения. Западные СМИ сообщили, что киевский режим также не согласен со сделками, которые касаются территориальных уступок России.
