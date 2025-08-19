Ричмонд
Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде

Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли пожары.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.

«Силами министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.

