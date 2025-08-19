Украинские войска 33 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Украинские войска 33 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). Двадцать семь атак на горловском направлении, три атаки на донецком направлении, одна атака на макеевском направлении, две атаки на енакиевском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Отмечается, что всего было выпущено 33 единицы боеприпасов.
Поступили сведения о гибели одного и ранении троих мирных жителей.
За предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.