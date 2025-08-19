Украинские войска 33 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

«Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). Двадцать семь атак на горловском направлении, три атаки на донецком направлении, одна атака на макеевском направлении, две атаки на енакиевском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.