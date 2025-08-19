Ричмонд
В Волгограде из-за обломков БПЛА загорелась крыша больницы

Российские военные отражают атаку беспилотников на Волгоградскую область.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения ПВО отражают атаку украинских беспилотников на объекты на территории Волгоградской области. Об этом информирует пресс-служба областной администрации.

При падении обломков беспилотников возникли два очага возгорания. Речь идёт о больничном корпусе и территории НПЗ.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ», — приводит пресс-служба комментарий губернатора Андрея Бочарова.

Сообщается, что пожарные работают на месте возгораний. При этом больница продолжает работу, пациенты корпуса, где загорелась крыша, переведены в другие отделения.

Никто не пострадал, уточнил губернатор.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом.

Также сообщалось, что два беспилотника ВСУ уничтожили прошлой ночью над Белгородской областью.

