Корпус больницы № 16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛА

Об этом, как передает V102.RU, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
— На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные, — сообщил глава региона. — По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в условиях других отделений.
Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.
