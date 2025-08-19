Ричмонд
Стрелок Иван Галуза из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Защитнику Отечества было 27 лет, когда он пал при выполнении боевого задания.

Источник: РИА "Новости"

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Иван Галуза из Байкальска. Как сообщает глава администрации городского поселения Василий Темгеневский, бойца не стало 10 сентября 2024 года.

— Иван Васильевич окончил школу номер 12 с золотой медалью, поступил в Сибирский федеральный университет — в институт космических и информационных технологий. Успешно завершил обучение, работал по специальности, — рассказывает Василий Темгеневский.

«За ленточку» боец отправился, подписав контракт в июле 2024 года. Был стрелком-помощником гранатомётчика парашютно-десантного взвода. Иван Галуза пал при выполнении боевого задания на территории Донецкой Народной Республики в возрасте 27 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что у Вечного огня в Иркутске прошла памятная акция, посвященная годовщине гибели волонтёров Николая Ковалёва и Давида Соколова. Год назад они погибли во время обстрела, выполняя гуманитарную миссию в Донбассе.