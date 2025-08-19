Стрелок Иван Галуза из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Иван Галуза из Байкальска. Как сообщает глава администрации городского поселения Василий Темгеневский, бойца не стало 10 сентября 2024 года.
— Иван Васильевич окончил школу номер 12 с золотой медалью, поступил в Сибирский федеральный университет — в институт космических и информационных технологий. Успешно завершил обучение, работал по специальности, — рассказывает Василий Темгеневский.
«За ленточку» боец отправился, подписав контракт в июле 2024 года. Был стрелком-помощником гранатомётчика парашютно-десантного взвода. Иван Галуза пал при выполнении боевого задания на территории Донецкой Народной Республики в возрасте 27 лет.
