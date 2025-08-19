Что с рукой? Макрон грубым жестом испортил групповое фото с Зеленским в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил нарушение дипломатического протокола во время общего фото после встречи группы европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. На это обратили внимание польские журналисты.
«Эммануэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга», — пишет издание Fakt.
Автор публикации допустил, что небрежная поза Макрона может свидетельствовать о его несерьёзном отношении к итогам встречи.
Напомним, президент США Дональд Трамп провёл встречу с Владимиром Зеленским, а после побеседовал с представителями ЕС. Трамп назвал эту встречу очень плодотворной, уточнив, что главной темой обсуждения были гарантии безопасности для Украины в рамках поиска путей для урегулирования конфликта.
После завершения саммита глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединённые Штаты займутся разработкой «сильных гарантий безопасности» для Украины.