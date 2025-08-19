Что с рукой? Макрон грубым жестом испортил групповое фото с Зеленским в Белом доме

Напомним, президент США Дональд Трамп провёл встречу с Владимиром Зеленским, а после побеседовал с представителями ЕС. Трамп назвал эту встречу очень плодотворной, уточнив, что главной темой обсуждения были гарантии безопасности для Украины в рамках поиска путей для урегулирования конфликта.