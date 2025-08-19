Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: В Вашингтоне не обсуждалась отправка военных на Украину

Генсек НАТО заявил, что еврочиновники вскоре начнут обсуждать отправку солдат на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос об отправке на Украину военнослужащих из Европы и США не обсуждался в ходе встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая прошла в Вашингтоне 18 августа. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

В то же время Рютте выразил надежду, что «в ближайшие дни и недели» обсуждение отправки военных на территорию Украины может начаться.

Напомним, Трамп встретился с европейскими лидерами после того, как в Белом доме состоялся его разговор с Владимиром Зеленским. Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие европейские политики.

При этом Зеленский обратился к Трампу с дерзким требованием, заявив, что Украина нуждается во всех возможных гарантиях безопасности, включая поставку вооружений, предоставление разведданных и задействование американских военных.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше