Рютте: В Вашингтоне не обсуждалась отправка военных на Украину

Вопрос об отправке на Украину военнослужащих из Европы и США не обсуждался в ходе встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая прошла в Вашингтоне 18 августа. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
В то же время Рютте выразил надежду, что «в ближайшие дни и недели» обсуждение отправки военных на территорию Украины может начаться.
Напомним, Трамп встретился с европейскими лидерами после того, как в Белом доме состоялся его разговор с Владимиром Зеленским. Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие европейские политики.
При этом Зеленский обратился к Трампу с дерзким требованием, заявив, что Украина нуждается во всех возможных гарантиях безопасности, включая поставку вооружений, предоставление разведданных и задействование американских военных.