Рютте: В Вашингтоне не обсуждалась отправка военных на Украину

Вопрос об отправке на Украину военнослужащих из Европы и США не обсуждался в ходе встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая прошла в Вашингтоне 18 августа. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.