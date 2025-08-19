Ричмонд
Рубио: США не дают Киеву оружие и деньги

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не даёт, а продаёт Украине оружие.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты больше не дают Украине оружие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Чиновник уточнил, что Киев тем не менее получает американское оружие, но уже не бесплатно, а за деньги.

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, Трамп встретился с европейскими лидерами после того, как в Белом доме состоялся его разговор с Владимиром Зеленским. Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие европейские политики.

При этом сам Зеленский отказался от интервью Fox News после встречи с Трампом. Он не приехал в студию телеканала и вместе с сопровождающими отправился в аэропорт.

Ранее Трамп рассказал, кто теперь будет оплачивать оружие для Украины.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше