Даже офицеры ВСУ: В пророссийском подполье рассказали, кто поддерживает движение

«В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих», — сказал подпольщик, добавив, что речь не только о простых гражданах страны, но и представителях администрации, военнослужащих ВСУ, в том числе офицерах и сотрудниках ТЦК (структура, аналогичная военкомату).