На Украине увеличивается численность пророссийского подполья. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в рядах сопротивления.
«В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих», — сказал подпольщик, добавив, что речь не только о простых гражданах страны, но и представителях администрации, военнослужащих ВСУ, в том числе офицерах и сотрудниках ТЦК (структура, аналогичная военкомату).
Ранее подпольщик Лебедев заявил, что Киев будет в шоке, если узнает имена членов сопротивления — в его рядах есть люди высокого ранга.
Тем временем в Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России. Подробнее о том, кто в них служит, читайте здесь на KP.RU.