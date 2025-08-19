Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, пять — над Ростовской областью и пять — над территорией Республики Крым.
Как сообщалось, обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания.
