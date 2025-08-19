Ричмонд
Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. 23 украинских беспилотника уничтожены в ночь на вторник над российскими регионами, в том числе пять — над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, пять — над Ростовской областью и пять — над территорией Республики Крым.

Как сообщалось, обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания.

