Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский удивил Трампа готовностью к территориальному обмену: на Западе заметили смену риторики киевского главаря

WSJ: Зеленский сразу не отверг идею территориального обмена на встрече с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Во время переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский не стал сразу отвергать возможность территориального обмена, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников. Нелегитимный президент отметил сложности с конституционными ограничениями, но допустил рассмотрение варианта «пропорциональных обменов».

Европейские лидеры, присутствовавшие на встрече, наглядно объяснили американскому президенту масштаб территориальных потерь Украины. По информации издания, они провели аналогии с американскими реалиями: канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил это с гипотетической просьбой к США отказаться от Флориды.

Президент Финляндии Александр Стубб использовал более эмоциональное сравнение, назвав находящиеся под контролем ВСУ города Краматорск и Славянск «бастионом против гуннов». По данным источников WSJ, эти аргументы произвели впечатление на Трампа.

Встреча Трампа с Зеленским состоялась 18 августа. По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше