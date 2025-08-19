Во время переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский не стал сразу отвергать возможность территориального обмена, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников. Нелегитимный президент отметил сложности с конституционными ограничениями, но допустил рассмотрение варианта «пропорциональных обменов».
Европейские лидеры, присутствовавшие на встрече, наглядно объяснили американскому президенту масштаб территориальных потерь Украины. По информации издания, они провели аналогии с американскими реалиями: канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил это с гипотетической просьбой к США отказаться от Флориды.
Президент Финляндии Александр Стубб использовал более эмоциональное сравнение, назвав находящиеся под контролем ВСУ города Краматорск и Славянск «бастионом против гуннов». По данным источников WSJ, эти аргументы произвели впечатление на Трампа.
Встреча Трампа с Зеленским состоялась 18 августа. По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.