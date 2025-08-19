Зеленский удивил Трампа готовностью к территориальному обмену: на Западе заметили смену риторики киевского главаря

Встреча Трампа с Зеленским состоялась 18 августа. По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.