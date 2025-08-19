Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛА

Всего дежурные силы ПВО ликвидировали 23 беспилотника в трех регионах РФ.
Как ранее сообщил губернатор Андрей Бочаров, на юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. Работают пожарные. Пациентам больницу продолжают оказывать помощь в других отделениях.
Росавиация ночью вводила в Волгограде ограничения на прием и выпуск воздушных судов. «Аэрофлот» отменил три утренних авиарейса — два из Волгограда в Москву и один из Москвы в Волгоград.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше