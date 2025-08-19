Ричмонд
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛА

Минувшей ночью над Волгоградской областью были перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Минобороны России.

Всего дежурные силы ПВО ликвидировали 23 беспилотника в трех регионах РФ.

Как ранее сообщил губернатор Андрей Бочаров, на юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. Работают пожарные. Пациентам больницу продолжают оказывать помощь в других отделениях.

Росавиация ночью вводила в Волгограде ограничения на прием и выпуск воздушных судов. «Аэрофлот» отменил три утренних авиарейса — два из Волгограда в Москву и один из Москвы в Волгоград.

