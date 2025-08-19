Ричмонд
Пять БПЛА сбили над Ростовской областью

В Каменском районе отразили воздушную атаку.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за минувшую ночь по стране было уничтожено 23 украинских дрона. 13 из них сбили над территорией Волгоградской области, пять — над Республикой Крым.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отраженной воздушной атаке в Каменском районе.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
