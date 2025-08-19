Пять БПЛА сбили над Ростовской областью

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за минувшую ночь по стране было уничтожено 23 украинских дрона. 13 из них сбили над территорией Волгоградской области, пять — над Республикой Крым.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отраженной воздушной атаке в Каменском районе.
