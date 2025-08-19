Ричмонд
Российские военные пресекли попытку прорыва диверсионной группы ВСУ: уничтожено пять боевиков, двое взяты в плен

Пять боевиков ВСУ уничтожено при попытке пересечь границу РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные пресекли очередную попытку прорыва украинских боевиков через государственную границу в Брянской области. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, в ходе перестрелки было ликвидировано пять нападавших, еще двое взяты в плен.

«В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — говорится в сообщении.

По данным источника, группа боевиков Вооруженных сил Украины пыталась пересечь границу России. В регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции. Спецслужбы и военные продолжают пресекать все попытки проникновения диверсионных групп.

Ранее KP.RU сообщал, что российские вооруженные силы провели точечный удар по военной базе в Очакове, где украинские войска готовили десант для высадки на Тендровскую и Кинбурнскую косы.