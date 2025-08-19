Что известно о ночных ударах БПЛА по Волгограду

Кровля одного из корпусов больницы загорелась в Волгограде из-за падения обломков БПЛА, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
ТАСС собрал основное о последствиях ударов БПЛА.
Последствия
- Массированную атаку украинских БПЛА отразили в Волгоградской области.
- В результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16, проинформировал Бочаров.
- По предварительным данным, пострадавших нет.
- Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.
- Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные.
Удары БПЛА по регионам России
- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
- По данным ведомства, 13 БПЛА перехвачено над территорией Волгоградской области и по 5 БПЛА — над территориями Ростовской области и Республики Крым.
Сводка по раненым за неделю
- Более 140 жителей субъектов РФ за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
- Среди них — 14 несовершеннолетних. Самому младшему раненому ребенку 4 года, уточнил Мирошник.
- По его данным, 15 человек, в том числе ребенок, погибли.
