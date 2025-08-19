Ричмонд
Что известно о ночных ударах БПЛА по Волгограду

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 23 украинских БПЛА над Волгоградской и Ростовской областями и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Кровля одного из корпусов больницы загорелась в Волгограде из-за падения обломков БПЛА, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

ТАСС собрал основное о последствиях ударов БПЛА.

Последствия

  • Массированную атаку украинских БПЛА отразили в Волгоградской области.
  • В результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16, проинформировал Бочаров.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
  • Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.
  • Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные.

Удары БПЛА по регионам России

  • В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
  • По данным ведомства, 13 БПЛА перехвачено над территорией Волгоградской области и по 5 БПЛА — над территориями Ростовской области и Республики Крым.

Сводка по раненым за неделю

  • Более 140 жителей субъектов РФ за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
  • Среди них — 14 несовершеннолетних. Самому младшему раненому ребенку 4 года, уточнил Мирошник.
  • По его данным, 15 человек, в том числе ребенок, погибли.

