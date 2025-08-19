Ричмонд
Путин и Трамп обсудили повышение уровня делегаций на переговорах РФ и Украины

Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров РФ и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили идею возможного повышения уровня представителей своих стран на переговорах. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как сообщил Ушаков, в ходе прошедшего накануне телефонного разговора Путин и Трамп «высказались в поддержку продолжения прямых переговоров» между российскими и украинскими делегациями.

«В частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон», — уточнил помощник президента РФ.

Напомним, американский лидер после переговоров в Белом доме сообщил, что уже начал подготовку к возможной встрече российского и украинского лидеров. Он заявил, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной состоятся после разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.

