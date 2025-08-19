Очевидцы сняли затянутый дымом горизонт после ударов по Кременчугу

Этой ночью объекты в Кременчуге подверглись массированной атаке. По неподтвержденным данным из открытых источников, по городу и его промышленной зоне было выпущено около 40 дронов- «Гераней», две баллистические и пять крылатых ракет. Основные удары пришлись на объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.