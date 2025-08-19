Украинские военные активизировали попытки вернуть контроль над утраченными позициями в Сумской области, перебрасывая на это направление западную артиллерию и бронетехнику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, командование ВСУ продолжает стягивать технику и живую силу для контратак, однако часть перебрасываемой техники уничтожается расчетами БПЛА группировки «Север» еще на этапе выдвижения к позициям.
Ранее силовики уже сообщали о передислокации на сумское и харьковское направления подразделений более 40 украинских бригад и полков, снятых с других участков передовой. Эти формирования, как отмечают в силовых структурах, несут значительные потери при попытках наступления.
Прежде сообщалось, что на Украине увеличивается численность пророссийского подполья. Речь не только о простых гражданах страны, но и представителях администрации, военнослужащих ВСУ, в том числе офицерах и сотрудниках ТЦК.