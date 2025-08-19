Ричмонд
В Ростове 57 жителей получат выплаты после атаки дронов 14 августа

В Ростове-на-Дону 57 жителей получат единовременную материальную помощь после повреждения их домов в результате атаки беспилотников 14 августа. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Источник: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По словам господина Скрябина, комиссии обследовали 34 адреса в Октябрьском районе, полностью завершив работу в 12 квартирах. Администрация района ведет поиск владельцев тех квартир, куда пока не удалось попасть для выполнения восстановительных работ.

«На данный момент заменили окна в пяти поврежденных квартирах, замеры для дальнейшей замены в других жилищах продолжаются. Подготовлены документы по 44 заявлениям на единовременную материальную помощь для 57 жителей», — приводятся в сообщении слова главы администрации.

Согласно информации, заключение о состоянии многоквартирного дома, пострадавшего от столкновения с беспилотником (с перечнем необходимых работ для ремонта кровли) направят в Фонд капитального ремонта.