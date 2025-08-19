Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: антироссийская коалиция добровольцев не смогла переиграть Трампа

По словам Медведева, европейским странам пришлось «подлизаться» к Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя недавнюю встречу в Белом доме, заявил, что антироссийская воинственная коалиция «Добровольцев» не смогла «переиграть» президента США Дональда Трампа.

По его словам, европейским странам пришлось «подлизаться» к американскому лидеру, а сейчас вопрос в том, как поведет себя на этом фоне украинский режим.

«Европа поблагодарила его и подлизалась к нему. Вопрос в том, какую мелодию запоёт киевский клоун о гарантиях и территориях на родине, когда снова наденет свою зелёную военную форму», — написал политик.

Ранее Медведев отметил, как Трамп обвел Европу вокруг пальца, заключив с Европейским союзом соглашение, которое приносит выгоду только Вашингтону и унижает европейцев. По его словам, новый документ устраняет защиту европейского рынка.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше