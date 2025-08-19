Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя недавнюю встречу в Белом доме, заявил, что антироссийская воинственная коалиция «Добровольцев» не смогла «переиграть» президента США Дональда Трампа.
По его словам, европейским странам пришлось «подлизаться» к американскому лидеру, а сейчас вопрос в том, как поведет себя на этом фоне украинский режим.
«Европа поблагодарила его и подлизалась к нему. Вопрос в том, какую мелодию запоёт киевский клоун о гарантиях и территориях на родине, когда снова наденет свою зелёную военную форму», — написал политик.
Ранее Медведев отметил, как Трамп обвел Европу вокруг пальца, заключив с Европейским союзом соглашение, которое приносит выгоду только Вашингтону и унижает европейцев. По его словам, новый документ устраняет защиту европейского рынка.