NI: Польша заплатит 3 млрд долларов США за модернизацию F-16

Варшава планирует модернизировать парк сверхзвуковых истребителей F-16, для этого она заплатит американской корпорации Lockheed Martin более 3 млрд долларов, пишет National Interest.
Как заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, самолеты уже устарели и «недостаточно хороши для борьбы с угрозами».
«Нам необходимо улучшить разведывательные возможности, связь, интеграцию с F-35, Abrams и Apache, а также способность действовать в любой области. Модернизация позволит перейти с C/D Block 52 на F-16V Block 72», — приводит издание его слова.
Американцы разработали истребитель после войны во Вьетнаме. Самолет имеет девять узлов подвески для вооружения и может нести ракеты класса «воздух-воздух»: AIM-9 Sidewinder, Raytheon AMRAAM, Raytheon Sparrow, ракеты класса «воздух-поверхность» включают боеприпасы «Шрайк», «HARM» и «Маверик».
Ранее США впервые за 25 лет вывели «судно для военных операций» на Аляске.