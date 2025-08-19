Ричмонд
NI: Польша заплатит 3 млрд долларов США за модернизацию F-16

Как заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, Польше необходимо улучшить разведывательные возможности.

Варшава планирует модернизировать парк сверхзвуковых истребителей F-16, для этого она заплатит американской корпорации Lockheed Martin более 3 млрд долларов, пишет National Interest.

Как заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, самолеты уже устарели и «недостаточно хороши для борьбы с угрозами».

«Нам необходимо улучшить разведывательные возможности, связь, интеграцию с F-35, Abrams и Apache, а также способность действовать в любой области. Модернизация позволит перейти с C/D Block 52 на F-16V Block 72», — приводит издание его слова.

Американцы разработали истребитель после войны во Вьетнаме. Самолет имеет девять узлов подвески для вооружения и может нести ракеты класса «воздух-воздух»: AIM-9 Sidewinder, Raytheon AMRAAM, Raytheon Sparrow, ракеты класса «воздух-поверхность» включают боеприпасы «Шрайк», «HARM» и «Маверик».

Ранее США впервые за 25 лет вывели «судно для военных операций» на Аляске.

