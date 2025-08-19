Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны опубликовало видео удара по передовому пункту ВСУ дронами

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором продемонстрировано уничтожение передового пункта ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата «Герань-2» в районе населенного пункта Бирино Черниговской области.

На кадрах показано, как российские войска наносят точные удары по позициям украинских военных, поражая бронетехнику и живую силу противника, сообщили в Минобороны.

Накануне Минобороны России обнародовало видеоматериалы, на которых показано поражение подразделения спецназа Главного управления разведки ВСУ с использованием «Гераней». По информации ведомства, удар был нанесен в районе населенного пункта Жадово Черниговской области.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что кадры демонстрируют эффективность применения дронов «Герань-2» против подразделений спецназа Украины.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о проведении «блестящей боевой операции» на Харьковском направлении, завершившейся уничтожением нескольких блиндажей и минометного расчета ВСУ.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше