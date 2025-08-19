Ричмонд
В Киеве заговорили о судьбе украинской армии после завершения конфликта: Шмыгаль сделал важное заявление

Шмыгаль: Резкого сокращения численности ВСУ после завершения конфликта не будет.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии планов значительного сокращения армии после завершения боевых действий. По его словам, страна планирует сохранить сильные, хорошо подготовленные и оснащенные вооруженные силы как главную гарантию своей безопасности.

Шмыгаль подчеркнул, что если сокращение ВСУ и будет происходить, то только планомерно и после тщательных расчетов. Основной акцент будет сделан на качественную подготовку войск и их техническое оснащение при сохранении достаточного финансирования.

«Главной гарантией безопасности для Украины являются сильные вооруженные силы, поэтому их сокращение будет постепенным», — заключил он.

Прежде Шмыгаль анонсировал продажу помощи от США на 200 миллионов долларов. По его словам, в первый пакет стоимостью 104 млн долларов войдут оборудование, ремонт и техническая поддержка для гаубиц M777.