ТАСС: ВС РФ уничтожили в Серебрянском лесу 53-ю бригаду ВСУ

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Российские войска практически уничтожили в Серебрянском лесу 53-ю механизированную бригаду ВСУ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, большая часть тел военнослужащих бригады осталась на этом участке фронта.

Источник: РИА "Новости"

«53-я отдельная механизированная бригада разлагается в Серебрянском лесу. Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест», — сообщили в силовых структурах.