Участников всероссийской «Семейной зарницы» подготовят к финалу ветераны СВО

Всероссийская игра «Семейная зарница» направлена на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также на укрепление семейных ценностей. Организаторы — Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, Движение «Юнармия» и Центр «ВОИН».
«Все этапы были продуманы и организованы на высоком уровне, условия приближены к настоящим, адреналин зашкаливал. Мы серьезно готовились всей семьей: отработали каждое задание, тщательно продумывали визитку, для видеоролика выезжали в Парк Победы и использовали разные локации. Конечно, у нас была единая форма — это еще больше сплотило и настроило на командный дух. Спасибо организаторам за такой насыщенный и вдохновляющий опыт, он надолго останется в нашей памяти», — поделился член команды «Т-34» Евгений Никольский из Республики Алтай.
В «Семейной зарнице» принимают участие команды из четырех человек. Это двое взрослых в возрасте от 18 лет, состоящие в официальном браке и являющиеся родителями или законными представителями хотя бы одного из несовершеннолетних участников, и двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет на момент подачи заявки.
«Участие в “Семейной зарнице” для нашей семьи очень важно, и мы очень гордимся, что именно нам выпала честь представлять Вологодчину. Мы считаем, что семья играет главную роль в воспитании у детей патриотизма, гражданственности, духовно-нравственных ценностей. Заочный этап был очень увлекательным. Тренировочный процесс, подготовка видеовизитки, выбор названия, формы — все это очень сплотило нашу команду. Это незабываемый опыт для нас и наших детей. Спасибо всем организаторам за возможность быть частью этого большого всероссийского проекта», — сказала член команды «Семейный десант» Мария Ласточкина из Вологодской области.
К финальному этапу, который пройдет в сентябре в Волгограде, готовить команды будут наставники — ветераны и участники СВО, которых отобрал фонд «Защитники Отечества».
Провести в Год защитника Отечества «Семейную зарницу», а затем сделать мероприятие ежегодным предложила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на заседании Всероссийского организационного комитета «Победа». Президент России Владимир Путин поддержал предложение.
В финале Белгородскую область представит команда «Формула Победы», Брянскую область — «Арсенал», Волгоградскую область — «Амовцы», Вологодскую область — «Семейный десант», Санкт-Петербург — «Питерские атланты», Еврейскую автономную область — «Тигры», Кабардино-Балкарскую Республику — «07 регион», Карачаево-Черкесскую Республику — «Джегутинцы09», Кемеровскую область — «Беркут», Кировскую область — «Родные сердца», Курскую область — «Исток», Луганскую Народную Республику — «Стрела», Московскую область — «Юный разведчик», Новгородскую область — «Зверьковы», Пермский край — «Пермская гвардия», Республику Алтай — «Т-34», Республику Хакасия — «Семья Ломотько», Самарскую область — «Молния», Сахалинскую область — «Сахалинский ураган», Тамбовскую область — «Убойная сила», Тюменскую область — «Зазулин и КО», Челябинскую область — «Звезда», Чувашскую Республику — «Патриоты Цивильска» и Ямало-Ненецкий автономный округ — «Импульс».
Финал «Семейной зарницы» состоится в сентябре в Волгограде в рамках финала Всероссийской военно- патриотической игры «Зарница 2.0».