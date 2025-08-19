ВС РФ ночью ударили по НПЗ, снабжающему горючим ВСУ в Донбассе

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, НПЗ снабжал горючим группировки ВСУ в Донбассе. Групповой удар нанесли с применением высокоточного оружия и ударных БПЛА. Цель достигнута, все назначенные объекты поражены.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше