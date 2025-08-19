Ричмонд
ВС РФ ночью ударили по НПЗ, снабжающему горючим ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли удар по украинскому нефтеперерабатывающему заводу.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, НПЗ снабжал горючим группировки ВСУ в Донбассе. Групповой удар нанесли с применением высокоточного оружия и ударных БПЛА. Цель достигнута, все назначенные объекты поражены.

