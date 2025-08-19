ПВО за сутки сбила 117 беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 78217 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24661 танк и других боевых бронированных машин, 1587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39934 единицы специальной военной автомобильной техники.