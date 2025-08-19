ПВО за сутки сбила 117 беспилотников

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 78217 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24661 танк и других боевых бронированных машин, 1587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39934 единицы специальной военной автомобильной техники.