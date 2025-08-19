Ракета Су-34 уничтожила переправу через Оскол

Российские воздушно-космические силы в настоящее время обладают целым арсеналом высокоточных средств поражения: от авиационных бомб весом в 250 кг до мощнейших трехтонок. Кроме того, также применяются ракеты различных типов. Можно вспомнить новейшие УМПБ Д-30 СН, обладающие мощной боевой частью и дающие возможность запускать их вне зоны действия противовоздушной обороны противника.