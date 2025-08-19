Ричмонд
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Работа по освобождению крымчан из украинского плена продолжается, жители республики будут возвращены домой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы эту работу не закончили, еще остаются наши ребята в плену. Там есть еще люди, по которым работа продолжается. Уверен, что под руководством главы государства мы совместно отработаем и доведем ситуацию до логического завершения. Мы сто процентов всех вернем домой», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Глава республики констатировал, что в украинском плену к крымчанам, а также жителям ДНР и ЛНР относятся как к «изменникам родины» и стараются приговорить их к максимальным срокам лишения свободы — от 15 лет и выше.

14 августа по итогам состоявшегося обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены 59 военнослужащих-крымчан.

Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.

