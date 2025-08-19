Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены — Аксенов

«Мы эту работу не закончили, еще остаются наши ребята в плену. Там есть еще люди, по которым работа продолжается. Уверен, что под руководством главы государства мы совместно отработаем и доведем ситуацию до логического завершения. Мы сто процентов всех вернем домой», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».