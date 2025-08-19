Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены — Аксенов

«Мы эту работу не закончили, еще остаются наши ребята в плену. Там есть еще люди, по которым работа продолжается. Уверен, что под руководством главы государства мы совместно отработаем и доведем ситуацию до логического завершения. Мы сто процентов всех вернем домой», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».
Глава республики констатировал, что в украинском плену к крымчанам, а также жителям ДНР и ЛНР относятся как к «изменникам родины» и стараются приговорить их к максимальным срокам лишения свободы — от 15 лет и выше.
14 августа по итогам состоявшегося обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены 59 военнослужащих-крымчан.
Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.