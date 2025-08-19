Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 19 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему ВСУ

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов в Сумской области, а также атаковали две бригады противника в районе трех населенных пунктов в Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 160 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

«Запад» продвигается в Харьковской области и ДНР

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Осиново, Песчаное, Боровская, Андреевка Харьковской области, Новоселовка, Кировск, Среднее и Торское ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

«Противник потерял свыше 235 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего», — сообщает Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 410 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.

«Восток» противостоит ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Березовое, Алексеевка, Запорожское, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Левадное Запорожской области.

Потери украинской стороны в течение суток: более 230 боевиков, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

«Днепр» продавил оборону противника

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степовое, Орехов, Червоная Криница, Малые Щербаки Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

ВСУ за сутки потеряли более 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 117 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше