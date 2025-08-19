Главное из брифинга Минобороны 19 августа 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему ВСУ
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов в Сумской области, а также атаковали две бригады противника в районе трех населенных пунктов в Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 160 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
«Запад» продвигается в Харьковской области и ДНР
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Осиново, Песчаное, Боровская, Андреевка Харьковской области, Новоселовка, Кировск, Среднее и Торское ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
«Противник потерял свыше 235 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 410 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.
«Восток» противостоит ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Березовое, Алексеевка, Запорожское, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Левадное Запорожской области.
Потери украинской стороны в течение суток: более 230 боевиков, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
«Днепр» продавил оборону противника
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степовое, Орехов, Червоная Криница, Малые Щербаки Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
ВСУ за сутки потеряли более 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 117 БПЛА самолетного типа.