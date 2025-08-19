На бригаду особого назначения ВСУ сбросили ФАБ-3000 и сняли это на видео

В полном соответствии с практикой ВСУ прятаться за спинами мирных жителей нацгвардейцы заселились в пятиэтажку посреди спального микрорайона на окраине города. Но разведка ВС РФ нашла их и там. Прислала дрон для объективного контроля, а от ВКС России прилетела бомба — самая крупная из применяемых на СВО.