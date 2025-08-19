На бригаду особого назначения ВСУ сбросили ФАБ-3000 и сняли это на видео

В полном соответствии с практикой ВСУ прятаться за спинами мирных жителей нацгвардейцы заселились в пятиэтажку посреди спального микрорайона на окраине города. Но разведка ВС РФ нашла их и там. Прислала дрон для объективного контроля, а от ВКС России прилетела бомба — самая крупная из применяемых на СВО.
От мощного взрыва встряхнуло весь квартал. Накануне другой ФАБ-3000 было уничтожено расположение 15-й бригады спецназа в соседнем Мирнограде.
В качестве бонуса — ликвидация пункта управления украинскими беспилотниками. Его спрятали в нарядном особняке, но управляемая ракета нашла его и там.