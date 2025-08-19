Ричмонд
MWM: Украина исчерпала запасы советского оружия

Украина практически исчерпала запасы оружия, унаследованного от Советского Союза.

Источник: AP 2024

«ВСУ достигли критической точки истощения своего вооружения, поскольку запасы, унаследованные от Советского Союза, были почти полностью исчерпаны», — пишет Military Watch Magazine (MWM).

Журналисты отметили, что раньше страна была самой вооружённой в Европе за счёт оставшихся от СССР танков Т-80, стратегических бомбардировщиков, арсеналов систем ПВО, боевых самолётов и артиллерии.

«Эти арсеналы постепенно истощались в течение следующих трёх десятилетий, при этом подавляющее большинство танков и самолётов было утилизировано, в то время как ещё больше было экспортировано», — говорится в публикации.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США больше не дают Украине оружие и деньги.

Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что у Украины есть программы по закупкам американского оружия.

