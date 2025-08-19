«ВСУ достигли критической точки истощения своего вооружения, поскольку запасы, унаследованные от Советского Союза, были почти полностью исчерпаны», — пишет Military Watch Magazine (MWM).
Журналисты отметили, что раньше страна была самой вооружённой в Европе за счёт оставшихся от СССР танков Т-80, стратегических бомбардировщиков, арсеналов систем ПВО, боевых самолётов и артиллерии.
«Эти арсеналы постепенно истощались в течение следующих трёх десятилетий, при этом подавляющее большинство танков и самолётов было утилизировано, в то время как ещё больше было экспортировано», — говорится в публикации.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США больше не дают Украине оружие и деньги.
Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что у Украины есть программы по закупкам американского оружия.