Брат депутата Виталия Милонова погиб в зоне СВО

Александр Милонов, родной брат депутата Государственной Думы Виталия Милонова, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на аппарат депутата.
По данным RT, Александр Милонов служил добровольцем в одном из подразделений разведки 3-й общевойсковой армии Луганской Народной Республики.
После боевого ранения его перевели на службу в госпиталь. Однако полученные травмы вызвали резкое ухудшение здоровья.
Прощание с Александром Милоновым состоялось в Санкт-Петербурге. Его отпели по православному обряду и похоронили с воинскими почестями.