Брат депутата Виталия Милонова погиб в зоне СВО

В зоне СВО скончался Александр Милонов, брат депутата Виталия Милонова. Причиной стали осложнения после ранения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Александр Милонов, родной брат депутата Государственной Думы Виталия Милонова, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на аппарат депутата.

По данным RT, Александр Милонов служил добровольцем в одном из подразделений разведки 3-й общевойсковой армии Луганской Народной Республики.

После боевого ранения его перевели на службу в госпиталь. Однако полученные травмы вызвали резкое ухудшение здоровья.

Прощание с Александром Милоновым состоялось в Санкт-Петербурге. Его отпели по православному обряду и похоронили с воинскими почестями.