В зоне СВО погиб родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. В зоне спецоперации погиб Александр Милонов — родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова. Печальную новость подтвердили в аппарате парламентария.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Александр служил добровольцем в составе 3-й общевойсковой армии, в разведподразделении ЛНР», — передает телеграм-канал RT.

Во время боевых действий он получил ранение и был переведен в госпиталь на медицинскую службу. Однако травмы оказались слишком тяжелыми и вскоре привели к резкому ухудшению его состояния.

Прощание прошло в Санкт-Петербурге. Александра Милонова отпели по православному обряду, церемония сопровождалась воинскими почестями.

Напомним, сам Виталий Милонов ранее говорил, что собирается лично разобраться с жалобами бойцов на отсутствие положенных выплат и наград в рамках спецоперации, которая получила название «Труба».