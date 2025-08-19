Ричмонд
Эксперт рассказал, что будет после освобождения Славянска и Краматорска

Славянск, Краматорск и Дружковка остаются тремя ключевыми городами в ДНР, которые необходимо взять под контроль, так как они имеют важное значение для России. Об этом заявил военный эксперт, политолог Олег Глазунов в интервью «Ленте.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ создали мощные рубежи по обороне краматорско-славянской агломерации. Он указал, что этот фактор оказывает влияние на скорость продвижения российской армии на этом направлении фронта.

Эксперт Глазунов отметил, что Краматорск является столицей ДНР со стороны Украины, поэтому его освобождение будет означать прекращение существования прокиевской администрации в регионе. Славянск же, по словам эксперта, ВСУ превратили в крупный логистический хаб для поставок различных военных грузов, в связи с чем взятие этого населенного пункта тоже имеет большое значение.

Глазунов уверен, что после освобождения Краматорска и Славянска ДНР будет под полным контролем России.

Обороняя их за три года войны, Украина сумела выстроить там очень мощную систему укреплений. ВСУ будут держаться за эти города как за последние рубежи ДНР, потому что за ними уже полностью открывается дорога на Днепр и Киев.

Олег Глазунов
военный эксперт, политолог (цитата по «Ленте.ру»)