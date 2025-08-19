В зоне СВО погиб 50-летний отец четверых детей Игорь Филиппов из Пермского края

Игорь Филиппов родился в деревне Пальмино Верещагинского района 1 июня 1974 года. Окончил школу в селе Путино. После срочной службы в армии работал в совхозе водителем. Вместе с супругой Наталией Афонасьевной воспитывал четверых детей — дочь Ирину, сыновей Максима, Романа и Данилу.