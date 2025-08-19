Ричмонд
В зоне СВО погиб 50-летний отец четверых детей Игорь Филиппов из Пермского края

Прощание с погибшим земляком проведут 20 августа в Верещагинском округе.

Источник: Администрация Верещагинского муниципального округа

Администрация Верещагинского муниципального округа приносит соболезнования родным и близким погибшего в зоне проведения СВО земляка. Старший сержант Филиппов Игорь Алексеевич погиб при исполнении воинского долга.

Игорь Филиппов родился в деревне Пальмино Верещагинского района 1 июня 1974 года. Окончил школу в селе Путино. После срочной службы в армии работал в совхозе водителем. Вместе с супругой Наталией Афонасьевной воспитывал четверых детей — дочь Ирину, сыновей Максима, Романа и Данилу.

Игорь Алексеевич проходил службу в зоне специальной военной операции старшим сержантом. Погиб 23 октября 2024 года. Прощание состоится в Центре досуга села Путино 20 августа с 11:00.