В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали семь человек

«За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей», — написал Сальдо.
В частности, в Алешках ранения и минно-взрывные травмы получили женщина и трое мужчин — все госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. В селе Великие Копани ранены двое мужчин.
«Один из них пострадал, находясь во время обстрела за рулём автомобиля, и был госпитализирован в тяжёлом состоянии», — сообщил Сальдо.
Кроме того, по его словам, в Горностаевке в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мирный житель, поврежден трактор коммунального предприятия.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.