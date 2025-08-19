Ричмонд
В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали семь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Семь человек получили ранения от ударов ВСУ по населенным пунктам Херсонской области за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей», — написал Сальдо.

В частности, в Алешках ранения и минно-взрывные травмы получили женщина и трое мужчин — все госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. В селе Великие Копани ранены двое мужчин.

«Один из них пострадал, находясь во время обстрела за рулём автомобиля, и был госпитализирован в тяжёлом состоянии», — сообщил Сальдо.

Кроме того, по его словам, в Горностаевке в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мирный житель, поврежден трактор коммунального предприятия.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.